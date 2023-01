En Colombia hay 14 millones de personas que no están buscando trabajo: DANE

Pese a esto, la entidad no considera grave esta cifra. Otros datos revelan que el desempleo en el país continúa con tendencia al alza.

Sobre estos 14 millones en condición inactiva el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó que "Esos 80 puntos básicos que son el movimiento entre el 9,7 y 10,5 están más explicados por el incremento de una población en inactividad que por el incremento de la población desocupada, y es por eso que no logra ser estadísticamente significativa esa variación".

Pero no todos ven la situación de la misma forma. Para Stefano Farné, experto en el tema, el aumento de la población inactiva sí es relevante. Pues dice que el crecimiento en ese grupo demuestra que se han perdido puestos de trabajo, independientemente del comportamiento en la tasa de desempleo.

"El mes pasado se perdieron 775 mil empleos. Este mes se perdieron 290 mil y la tasa de desempleo subió muy poco. Estas son cifras sobre pérdida de empleo que indicarían una verdadera catástrofe ocupacional", señaló Farné, director del observatorio de mercado laboral de la universidad Externado.

Otras cifras del DANE dan cuenta de que el municipio con mayor tasa de desempleo es Quibdó, con 19,7%, seguido por Valledupar con 16,7% e Ibagué con 16,6%.

Las ciudades con menor tasa de desempleo son Cartagena con el 8%, Barranquilla con 8,4% y Pereira con el 9,1%.