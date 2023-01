En Colombia hay 95.000 desempleados más que en junio del 2018, pero para el DANE es un alza “leve”

Según el director de la entidad, hay reactivación de empleo en el sector agropecuario. Sigue en aumento la falta de trabajo para jóvenes de 14 a 28 años.

Al cierre de junio de 2019, la tasa de desempleo se ubicó en 9,4 por ciento, cifra mayor al 9,1 por ciento registrado en ese mismo mes del año pasado.

Lo anterior quiere decir que en el sexto mes del presente año había 2.357.000 personas sin trabajo en Colombia.

Juan Daniel Oviedo, director del DANE, explica que “la encuesta mensual de servicios de marzo, abril y mayo está empezando a generar empleo en ese contexto urbano”.



En las 13 ciudades principales del país, 127.000 personas consiguieron trabajo. No obstante, en todo el territorio nacional hay 14,5 millones de personas que se encuentran inactivas, es decir, que nunca han podido emplearse o que estaban buscando y se cansaron de hacerlo.

“Colombia tiene una población inactiva altamente influenciada por las condiciones del mercado laboral en el trabajo no remunerado, es decir, en el trabajo al interior del hogar en donde tenemos una masa crítica de seis millones de personas”, señala Oviedo.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística también revela que, por género, el desempleo afecta más a las mujeres que a los hombres.

Por edades, sigue en aumento el desempleo de los jóvenes de 14 a 28 años. Subió uno por ciento, ubicándose en 17.2 %.

Aunque los sectores más informales en el país son comercio y agro, el DANE asegura que la informalidad en general bajó.

Las ciudades más afectadas con el desempleo son Quibdó, Valledupar, Armenia, Florencia, Cúcuta, Ibagué y Riohacha.

En Colombia hay 14 millones de personas que no están buscando trabajo: DANE Vea más del tema:

¿Lleva mucho tiempo buscando empleo? Estos tips pueden ayudarle a reducir la espera ¿Por qué está disparado el desempleo en Colombia?