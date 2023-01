¿En qué casos los abuelos deben responder económicamente por sus nietos?

Muchas veces se vuelven blanco de compromisos que no les corresponden. Aquí le contamos cuando están o no obligados hacerse cargo.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia señala que los abuelos no deben responder por los incumplimientos de sus hijos mayores cuando estos ya tienen sus propios hijos.

“El Código Civil prevé las obligaciones de los abuelos respecto de sus nietos cuando haya falta o insuficiencia de los padres, es decir, condiciona la asignación de los mismos a los referidos”, señala el alto tribunal.

La Corte fallo a favor de un abuelo que fue obligado a responder por el 20% de los alimentos de su nieta, por el solo hecho de que su padre incumplió el pago de una cuota.