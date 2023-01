¿En qué consiste el plan programa de ahorro para vivienda del Gobierno?

Los escogidos recibirán una casa en calidad de arriendo y parte del alquiler se destinará a generar la cuota inicial que les permita luego comprarla.

En Colombia 4 de cada 10 hogares, es decir 6 millones de familias, pagan alquiler. Y de otro lado, 586 mil familias viven en una vivienda no digna.

Ante ese panorama, el gobierno anunció un programa nuevo llamado ‘semillero de propietarios’, que busca mejorar las condiciones de habitabilidad de estos ciudadanos.

"Hay unos criterios que son muy evidentes y es que, por ejemplo, quien ya sea beneficiario de una casa no puede ser beneficiario de este programa”, señaló Jonathan Malagón, ministro de Vivienda.

Para ser beneficiario de este programa el procedimiento de ahorro es el siguiente:

La familia recibirá una vivienda en calidad de arrendamiento y mensualmente aportará 300 mil pesos y el gobierno aportará 350 mil pesos adicionales, para un total de 650 mil pesos.

De este dinero, 200 mil pesos irán destinados al ahorro que acumulará la familia durante dos años que sumará 5 millones de pesos que se destinarán a la cuota inicial de una vivienda del programa ‘Mi casa ya', en el que el subsidio del gobierno es de hasta 23 millones de pesos.

El crédito que quedaría por pagar será con una cuota mensual de 249 mil pesos mensuales por su casa.

"Aunque el trabajador informal es el candidato natural para beneficiarse de este programa, no lo vamos a limitar solamente a personas que estén en la informalidad. Quiero que sepan que aquellos colombianos que ganan un salario mínimo de manera formal van a ser elegibles para este programa", indicó Malagón.

Consultamos a un experto en temas inmobiliarios, para conocer su opinión sobre esta propuesta y esto fue lo que dijo.

"Yo le veo varios inconvenientes a la medida. El primero es la capacidad de ahorro. De qué estratos estamos hablando, definitivamente no estamos hablando de los estratos más pobres. Están hablando de estratos superiores, o sea el estrato 3", dice César Llano, experto en inversión inmobiliaria.

Vea, además:

Gobierno lanza el Programa Semillero de Propietarios para que colombianos adquieran vivienda