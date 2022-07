Época de alzas no solo es en Colombia: vea por qué debe evitar endeudarse por ahora

Colombia atraviesa una época de alzas . El dólar llegando a precios históricos de $4.200 pesos, la inflación por las nubes -más de 9% anualizada- y el dinero prestado cada vez más costoso, con tasas de referencia del 7,5%, la máxima en seis años. Todo esto afecta el bolsillos de los colombianos.

No obstante, este no es un tema solo de nuestro país, pues el mundo entero se enfrenta a una inminente recesión. “No solamente no crecen las economías, sino que decrecen y aparte de todo hay incrementos de los precios”, explica Orlando Santiago Jácome, gerente de Fénix Valor.

Este escaso crecimiento económico está acompañado con altos precios de los productos y servicios que consumimos, inflación que seguirá alta en Colombia por lo menos dos años más.

Para intentar frenar estos altos precios, el Banco de la República incrementó las tasas de interés con un reajuste que no se veía en 24 años, situándolas en 7,5%. Esto significa que todos los créditos se volverán más costosos, así que tenga cuidado porque no es el momento para comprar con tarjeta de crédito ni sacar dinero prestado.

Recomienda Orlando Jácome evitar “en lo posible el endeudamiento, y no estamos en momento generalmente de vacaciones, felices gastando, porque el costo financiero de las obligaciones está en uno de sus momentos más altos en casi 13 años”.

Por otro lado, nuestro peso colombiano cada vez se desvaloriza más, ya que el dólar sigue subiendo de manera considerable. En la jornada de hoy llegó a un pico máximo de $4.208, situación que le pega a todos los colombianos sin excepción.

“Incluso el campesino que está por allá bien lejos en la zona rural se da cuenta que los insumos con los que siembra han subido de precio y la explicación que le da quien le vende ese insumo es que son bienes importados, pues básicamente con un dólar alto pagando más”, añade el gerente de Fénix.

Según Jácome, en la medida que el dólar se siga fortaleciendo los colombianos tendrán que gastar más para comprar bienes importados. Aclara que la depreciación del peso colombiano significa que en menos de un mes nos hemos empobrecido un 10% con respecto al mundo.