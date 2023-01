“Es cuestión de días para que la producción de leche se vea afectada”: Analac

En Nariño sigue la emergencia por el cierre de la vía Panamericana . No hay gasolina, el gas empezaría a distribuirse en cilindros y algunos productos no se consiguen en las plazas de mercado. Uno de los sectores más afectados es el de los productores de leche, quienes no han podido sacar el líquido, lo que genera el riesgo de obtener un precio menor o de perder miles de litros.

Noticias Caracol habló con Felipe Pinilla, director ejecutivo de Analac, la Asociación Nacional de Productores de leche, sobre la crítica situación para miles de familias que viven de la producción de leche y sus derivados.

“Estimamos que en el suroccidente hay afectados unos 43 mil predios productores de leche. Reconocemos los esfuerzos desde lo público y lo privado, pero hacemos un llamado a seguir trabajando porque es una afectación de una magnitud excepcional y está generando grandes riesgos para los productores”, dice Pinilla.

Sobre las salidas a esta crisis, Pinilla cree que se deben “seguir priorizando las alternativas de salida por el Ecuador, el Putumayo y hacia el Cauca, también explorando las vías marítimas. Porque esto nos va a permitir la entrada de insumos como fertilizantes y alimentos a los animales a un costo inferior al que se ve hoy, que ya aumentó, y permite la salida de los quesos y leche hacia otros departamentos, a los que ya la producción no está llegando”.

Explicó además que unos 850 mil litros de leche están en riesgo al día de no ser vendidos o de no tener precios que retribuyan el esfuerzo de los productores.

“Llevar la leche en buque desde Tumaco a Buenaventura es costoso, pero el Gobierno ha hecho el esfuerzo de llevarla en camiones refrigerados de menor tamaño. También se está explorando la opción por vías de Ecuador, que tiene una complejidad con el gremio transportador ecuatoriano, pero sabemos que se está trabajando y hubo una reunión ayer”, agrega el director de Analac.

“La situación es de un riesgo inminente, el productor asume el mayor riesgo de quiebra. Cada díe el riesgo es más latente”, asegura el director del gremio de los lecheros.

“Es cuestión de días que veamos producciones de leche supremamente afectadas y dificultad de recuperarse si no encontramos alternativas de corto plazo”, puntualizó.