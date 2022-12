Es sospechoso que fiscal que fue empleado de banqueros proponga quitar ceros al peso: Mario Valencia

El economista dice que la medida no afectaría a narcos y sí beneficiaría al sector bancario. Habla, además, de los costos y efectos psicológicos que tendría.

Resulta sospechoso que “el mismo fiscal que fue empleado de los banqueros sea el que este proponiendo esta medida, que además sale de la Fiscalía y no del Ministerio de Hacienda. Sale de la Fiscalía, de un exempleado de los banqueros, que son quienes más se van a beneficiar si se aplica esta medida porque todas las transacciones para cambiar la moneda van a tener que pasar por el sistema financiero”, afirma Mario Valencia, vocero de la Red de Justicia Tributaria.

El fiscal ha dicho que, quitándole tres ceros al peso colombiano, se atacarían las caletas que tienen los narcotraficantes.

Valencia opina que ese es un argumento “exótico” porque “los narcotraficantes no guardan la plata en pesos en Colombia, la guardan en euros o la guardan en dólares en paraísos fiscales, además por unos paraísos fiscales que están de una u otra forma protegidos por el Gobierno Nacional. Aquí las caletas que se van a incautar son de las alcancías de las personas que guardan las moneditas de 500 y las monedas de 1.000”.

El economista dice que el cambio de nominación se ha intentado hacer cuatro veces, desde el año 2000. “Es una propuesta tan inútil que definitivamente no ha tenido cabida en el Congreso porque no tienen utilidad para la economía”, recalca.

Advierte, así mismo, sobre posibles efectos en la inflación y de los costos de realizar la modificación, que algunos tasan entre los 300 mil y los 800 mil millones de pesos.

No menos importante, afirma, serían los efectos psicológicos entre los consumidores. “No es lo mismo a que una persona se gane un millón de pesos a que se gane 1.000 pesos. Hay un efecto psicológico de que se está ganando menos, luego consumiría menos y eso tendría un efecto negativo sobre una economía que ya está bastante desacelerada”.

Vea la propuesta y los argumentos del fiscal:

Fiscal general propone quitar tres ceros al peso para que plata de... El presidente Santos anunció que en marzo presentará la propuesta ante el Congreso. Siga opinando con el numeral #PesosSinCeros