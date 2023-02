"Es terrible": ciudadanos sobre posible nueva sobretasa en el impuesto predial

Un nuevo golpe al bolsillo de los bogotanos y habitantes de varias ciudades se avecina con la posibilidad que les da el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo a los alcaldes para crear una sobretasa al impuesto predial.

El artículo tiene muy preocupados a los contribuyentes, pues crearía otras fuentes de financiación para los sistemas de transporte público en las ciudades de Colombia.

“Las entidades territoriales podrán comprometer un porcentaje del recaudo del impuesto predial unificado o establecer una sobretasa sobre el impuesto predial unificado licuado para la sostenibilidad de su sistema de transporte público”, dice el artículo.

Esto querría decir una sobretasa adicional para quienes pagan el impuesto predial.

Desde el Concejo de Bogotá advirtieron sobre esta sobretasa y le pidieron al Gobierno nacional eliminar o modificar este artículo

“No prevé puntualmente cuál va a ser aumento, lo cual, desde luego, deja un vacío muy grande. Provisionalmente, en la ciudad de Bogotá se vería afectados 2.400.000 predios, de los cuales 1.500.000 son predios de carácter residencial. De esta forma, están golpeando al bolsillo de los ciudadanos de Bogotá, de un 1.500.000 familias”, señaló en concejal Rolando González.

Noticias Caracol habló con algunos ciudadanos que muy juiciosos pagan el impuesto predial y se les preguntó sobre esa posibilidad de hacer un pago extra para financiar el sistema de transporte.

“No, pues terrible, los costos de los impuestos prediales están muy altos y no tenemos para pagar ni prediales, ni menos sobretasas. A mí me llega por 9.000.000 por un inmueble”, expresó una ciudadana de Bogotá.

“Me parece terrible porque resulta y pasa es que aquí hay muchas madres cabezas de familia. A nosotros nos toca, como sea, venir a pagar unos prediales tan altos para que el Gobierno, encima de eso, nos suba más al predial, fuera de lo que toca pagar”, manifestó otra habitante de la capital.



Precisamente, el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, aseguró que este artículo se va a dejar en el Plan Nacional de Desarrollo para que sean los alcaldes quienes decidan si se puede cobrar ese impuesto adicional a los colombianos

“Son tributos de los municipios las sobretasas del predial y del impuesto de plusvalía. Nosotros no nos vamos a meter en eso porque son temas estrictamente municipales. Hemos dicho que el margen de tributación que siguen teniendo los municipios, sobre todo las ciudades grandes, es enorme. Bogotá, por ejemplo, debería cobrar por cogestión, puede cobrar más derechos de edificabilidad, puede mejor la contribución por plusvalía, pero son temas de los municipios y de las ciudades. Nosotros lo que decidimos es que, para mejorar los ingresos, las ciudades deberían estar mucho más atentas”, indicó Jorge Iván González.

Pese a lo que dijo González de que Bogotá podría cobrar un poco más, desde la ciudadanía afirman que no aguantan un impuesto más.