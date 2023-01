“Es un negocio”: padres de familia critican que colegios pasen de libros a textos virtuales

Algunos se quejan porque, para acceder a ellos, se necesita un computador o tableta. Secretaría de Educación de Bogotá se pronunció.

Gabriel Gutiérrez es comerciante y no está de acuerdo con los textos virtuales.

“Es un negocio entre la editorial y el colegio. Además, le meten un pin para que solo lo compren allá, no pueden acceder a otro lado para adquirir el libro”, dice.

Y es que, generalmente, estos libros digitales se deben comprar en los distribuidores autorizados.

Pese a la polémica, las editoriales aseguran que generan motivación y mayor aprendizaje en los niños.

"Un libro digital no es un espejo del físico, tiene elementos como videos, infografías, audios, que le permiten al estudiante profundizar a medida que adquiere información”, explica Andrés Guerrero, director de formación de editorial Santillana.

La Secretaría de Educación de Bogotá afirmó que las plataformas virtuales podrán ser requeridas por los colegios, siempre y cuando los costos correspondan al material de dotación.

No obstante, los textos virtuales no deben ser obligatorios y debe mantenerse la posibilidad de utilizar otros medios educativos.