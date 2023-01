¿Está afiliado a un fondo de pensiones privado? Pilas a estos cambios en la rentabilidad

Una nueva norma modificó la forma en que estas entidades manejarán los aportes. Podrá escoger entre tres opciones para que el dinero sea invertido.

Fondo conservador: su dinero lo invierten en CDT, que es seguro, pero la rentabilidad es muy baja.

Fondo moderado: combina activos seguros y con mayor riesgo.

Fondo de mayor riesgo: la rentabilidad es alta a largo plazo, pero es más volátil.

Hasta hoy, si usted no decidía en cual fondo debía estar su dinero, el fondo lo asignaba automáticamente en el fondo moderado.

“La gente ve las pensiones como algo dentro de 30 y 40 años y no se toman el trabajo de conocer el sistema y de tomar decisiones, lo cual no está bien porque claramente estando en un fondo. Como el de mayor riesgo, van a tener rentabilidades mucho mayores a largo plazo”, explica el presidente de Colfondos, Alan Foucrier.

Es justamente por eso que el gobierno decidió que a partir del 5 de marzo si usted no decide a cuál fondo deben ir sus aportes, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) los invertirán cien por ciento en el fondo de alto riesgo si usted es mujer con menos de 42 años u hombre con menos de 47.

Tenga en cuenta que pese a esta nueva medida usted conserva el derecho de acercarse a su fondo de pensión en cualquier momento y pedir que le dejen su plata en el fondo en que la tiene, o en el que prefiera.