Esta app facilitará a usuarios interponer quejas ante aerolíneas

SIC Facilita permite que las empresas acepten la solicitud, hagan una contraoferta o la nieguen. Además, optimiza los tiempos.

Son miles los usuarios del transporte aéreo los que han tenido algún inconveniente con una aerolínea. En lo que va de 2018, más de 6 mil personas han presentado quejas ante la Aeronáutica Civil por algún tipo de inconveniente en el vuelo.

A partir de la primera semana de octubre, todas las aerolíneas que ofrecen vuelos nacionales como Avianca, Satena, Easyfly y Latam, entre otras, harán parte de la plataforma SIC Facilita que le ayudará y agilizará a los usuarios la presentación y trámite de quejas y reclamos.

La idea es tener una línea directa entre la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Industria y Comercio con los usuarios del transporte aéreo.

"El sistema de la plataforma traslada a la aerolínea la reclamación, la SIC no interviene. La aerolínea revisa y puede aceptar la queja, hacer una contraoferta o la puede negar", explica el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.

Las aerolíneas seguirán siendo la primera opción para que los consumidores reclamen. Lo que hará la plataforma será optimizar los tiempos y darle al usuario otro chance de resolver su problema.

"Luego de acudir a la aerolínea como primera instancia, y si esta no logra resolver las inquietudes de los usuarios, pues existe una segunda instancia en la cual se van a usar las plataformas tecnológicas", agrega Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil.

La SIC explicó que no interviene sobre el aumento de los precios de tiquetes, que tantos dolores causan a los usuarios, pues en el país hay libertad de tarifas y es el mercado el que fija los precios.

Vea también:

Evítese inconvenientes al viajar: conozca derechos y deberes de los pasajeros de aerolíneas