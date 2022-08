Estas son las ofertas de empleo que ofrece Canadá a los colombianos

Actualmente, 74.595 colombianos están radicados en Canadá, una nación que ofrece más de cien programas para que los connacionales puedan aplicar para estudiar y/o trabajar, dependiendo de su perfil.

Es el caso de María Paula Mahecha, quien se formó y labora en ese país.

Publicidad

“Empecé el High School, después fui a la universidad, el Gobierno de Canadá me ayudó muchísimo al ir a la universidad para los pagos. Una vez terminé el college, pude conseguir trabajo unos años después y ha sido una carrera increíble. Hoy soy piloto comercial para una de las compañías grandes de Canadá y, la verdad, este país es increíble y me ha dado oportunidades que nunca imaginé que podía tener”, afirma.

Andrew Carvajal, abogado migratorio canadiense DLG, dice que el tipo de gente que llega a ese país norteamericano es aquella que va por “estudio, muchas personas que son jóvenes, que están entre sus 20 y 30 años; empresarios de mucha más edad, personas que tienen su empresa, que por motivos del país, de la economía, de la política del país, quieren ir a montar una empresa, y personas que dicen que por el futuro de sus hijos quieren comenzar una vida allá”.

Y si lo que busca es trabajo, “normalmente si yo soy un empleador canadiense tengo que demostrar que no hay nadie calificado para el puesto que yo quiero reclutar, antes de traer un extranjero; a través del tratado me salto ese paso y si por ejemplo usted es un economista, un periodista, un ingeniero colombiano y tiene una oferta en Canadá se hace el permiso de trabajo de una vez, no toca justificar eso”, explica Carvajal.

El abogado también cuenta cuáles son los perfiles más buscados: “Las ocupaciones técnicas como ingenierías, informática, computación, siempre han sido muy populares; también hay muchas profesiones de la salud que están buscando, toca obviamente certificarse para poder trabajar allá, pero hoy en día hay muy poco desempleo en Canadá y mucha oferta”.