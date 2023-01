Esto es lo que debe saber sobre la resolución 718, que pone en cintura las fotomultas

Equipos usados para estos comparendos no podrán instalarse en casas, colinas ni vehículos en movimiento, ni podrán ser operados por personas ocultas.

Así lo establece la resolución 718 emitida por el Ministerio de Transporte.

La norma también indica que debe haber una señalización que advierta a los conductores de la detección electrónica desde 500 metros antes.

Los dispositivos usados deben contar con autorización del Ministerio de Transporte para funcionar.

Para Enrique López, coordinador de seguridad vial de la Federación Nacional de Municipios, la medida requiere de mayor pedagogía "para que todo colombiano no piense mañana que las fotomultas se acabaron y que el problema se arregló".

Las infracciones más detectadas por estas cámaras han sido:

- Exceso de velocidad.

- Estacionar en lugares prohibidos.

- Transitar por sitios restringidos.

- No respetar la luz del semáforo.

Conozca la resolución completa aquí:

