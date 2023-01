Esto es lo que tiene que saber sobre las herencias y su repartición

A partir de enero, nuevas reglas sobre este tema entrarán en vigor. Sepa cuáles son para que este proceso no sea factor de discordia con su familia.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que ninguna persona está obligada a dejar herencia. El dinero y propiedades pueden ser gastados a totalidad en vida sin que los hijos puedan exigir una parte.

Sin embargo, si una persona dejó un testamento o murió dejando bienes sin especificar a quién entregarlos, la repartición deber respetar unos derechos de protección según la relación de la persona con el fallecido.

En primer orden están los descendientes, es decir hijos y/o nietos

En segundo orden, los ascendientes, o sea, padres y/o abuelos, y la esposa o compañera permanente. En tercer orden, de nuevo la esposa o compañera permanente, y los hermanos. Y en el cuarto orden, los sobrinos.

Aunque la ley actualmente ordena que las 3/4 partes de la herencia deben ser destinadas a los hijos, desde enero esa cifra baja en un 25%, como lo comenta Berenice Cruz, docente de Derecho de la Universidad Libre: a partir de enero, se deberá dejar 50% a los hijos y el otro 50% a quien le plazca.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los bienes tienen un tratamiento igual. Ya que los bienes adquiridos dentro del matrimonio, se entregará la mitad a la esposa o compañera permanente.

Cuando el patrimonio dejado no es mucho, los herederos pueden hacer un acuerdo rápido de distribución en una notaría.

Muchos para evitar los líos familiares que deja la repartición de una herencia han optado por partir los bienes en vida, es decir dejar por escrito cómo será la distribución de sus bienes y que los interesados tengan conocimiento de este proceso.