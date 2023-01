¡Esto sí es Navidad! Recibir giros el 25 de diciembre o el 1 de enero es posible con Su Red

Su Red cuenta con más de 20.000 puntos a nivel nacional donde puede reclamar, de domingo a domingo, el dinero enviado.

En Navidad, muchos colombianos que viven lejos de sus familias quieren dar un regalo inolvidable y para ello no existe mejor aliado que Su Red.

Esta compañía de giros es la única que trabaja todos los días del año.

Confirma los puntos que estarán habilitados para el 25 de diciembre y el 1 de enero en toda Colombia para enviar o recibir una transacción.

Bogotá y Cundinamarca

Paga Todo – Su Red: TEL: (571) 378 8890

Antioquia

Gana - Su Red: TEL: 01 8000 184262 y (4) 444 44 41

Tolima

Gana Gana – Su Red: TEL: (8) 261 0014

Boyacá y Amazonas

Jer – Su Red: TEL: (8) 7432574

Huila

Su Chance – Su Red: TEL: 3212233041

Cauca

Acertemos – Su Red: TEL (2) 3744844

Santander

La Perla – Su Red: TEL: (7) 6526262

Norte de Santander

Apuestas Cúcuta 75 – Su Red: TEL: (7) 5784973 – 5784974

Cesar

Apuestas Unidas del Cesar – Su Red: TEL: (5) 5706238

Nariño y Putumayo

Su Red: TEL: 3102884392

Y, si no tiene tiempo de salir a realizar un giro, no se preocupe: en la aplicación Su Red le toma solo 35 segundos hacerlo.

Clic aquí para ver, paso a paso, cómo hacerlo

Además, Su Red ofrece uno de los servicios más efectivos y económicos del mercado.

Su Red está listo para hacer felices a millones de colombianos en esta Navidad y Año Nuevo.