Estos son los cinco errores financieros más comunes de los colombianos

Aunque parecen una obviedad, tener claro qué está causando una difícil situación económica es clave para superarla.

1. Gastar más de lo que gana: se necesita tener claro cuánto recibe, cuales son las prioridades de gasto y equilibrar lo uno con lo otro.

2. No saber en qué gasta el dinero: se debe llevar un registro de lo que va comprando o pagando para poder así analizar y tomar decisiones financieras adecuadas.

3. No ahorrar: independiente de cuánto gane, hay que guardar algo para emergencias. Si no, tendrá que endeudarse cuando venga un imprevisto.

4. Mal uso de las tarjetas de crédito: bien manejadas, las tarjetas son una buena ayuda para cierta clase de gastos. No debe olvidar que son una deuda, no un ingreso extra.

5. No buscar ayuda: en momentos de dificultad financiera lo mejor es obtener consejo de algún experto sobre cuáles son nuestras mejores alternativas.