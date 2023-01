Estrato tres se quedaría sin subsidios de energía y gas, según el ministro de Hacienda

De igual manera, estas ayudas se verían reducidas en los estratos uno y dos. La denuncia la realizaron varios congresitas este lunes.

Desde el Ministerio de Hacienda se estaría pidiendo la eliminación de los subsidios a las tarifas de gas y energía para el estrato tres y la reducción de 10% en los estratos uno y dos. Parlamentarios que se reunieron con el ministro Carrasquilla, en la jornada de este lunes, habrían confirmado esta intención.

“Hoy el gobierno ha tomado la decisión de desmontar los suavizados para los estratos tres de todo el país”, comentó el vocero liberal Mauricio Gómez Amín, quien agregó de forma crítica: “El presidente va por un camino diciendo sí a lo social y el ministro por otro diciendo no. Hay que unificar criterios”.

Gómez Amín también aseguró que desde el Congreso no se aceptará que se elimine a totalidad los subsidios de la gente: “recorte sí, pero no al bolsillo de la gente”.

Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, se necesitarían 600 mil millones de pesos para no tener que desmontar los subsidios que actualmente benefician a más de 250 mil familias.

Sin embargo, desde el Ministerio de Minas se aseguró que no se van a eliminar los subsidios en los estratos 1,2 y3 durante el 2019.

"Les damos la garantía de que vamos a trabajar para mantener esos subsidios que tendrán que venir financiados en el próximo presupuesto", aseguró María Fernanda Suárez, ministra de Minas.