Evite accidentes en escaleras eléctricas siguiendo estas indicaciones

No permita que niños jueguen en ellas, verifique que los cordones de los zapatos estén amarrados y ubique los botones para la detención de emergencia.

De no tomar precauciones, las escaleras eléctricas pueden ser escenario de accidentes graves.

Tenga en cuenta, además, ubicarse en el centro de la escalera. No pise los extremos de los escalones ni las bandas amarillas que demarcan la zona segura.

Si usted utiliza vestido, falda o pantalones largos, súbalos para evitar que se enreden en los pasos de la escalera.

No suba coches, sillas de ruedas ni carros de compras a las escaleras eléctricas y lleve en brazos a niños menores de 3 años y mascotas.

Solo debe permanecer una persona por escalón. Sin embargo, menores de edad y adultos mayores deben ir de la mano de alguien responsable.

Varias de estas precauciones aplican también a las bandas eléctricas transportadoras, que si bien son menos peligrosas también requieren de cuidado.