Evite tragedias: siga estas recomendaciones a la hora de ir con niños a piscinas

En la última década han fallecido en Colombia un promedio de 298 niños cada año por ahogamiento y sumersión.

Por eso es importante nunca perder de vista a los niños cuando estén cerca o dentro de la piscina, jacuzzi, spa, bañera, tina de hidromasaje y quebrada, sobre todo si no saben nadar.

Designe guardianes del agua que supervisen permanentemente a los niños, evitando distracciones como la lectura, la charla o el teléfono.

Enseñe a los niños cómo avanzar en el agua, cómo flotar y cómo salir de la piscina. Y no se confíe de los flotadores.

Los niños deben siempre usar gorro de baño, y más si tienen cabello largo. No les permita nadar con collares, vestidos holgados, ni objetos que se puedan enredar.

Si encuentra una tapa de drenaje suelta, rota o que falta, avise al operador del lugar, y mantenga a sus hijos lejos de los drenajes.

Verifique que las puertas de acceso a la piscina estén aseguradas para evitar el ingreso de niños sin vigilancia.

Una de las recomendaciones es aprender a dar reanimación cardiopulmonar, pues nunca se sabe cuándo lo requiera.