Evítese inconvenientes al viajar: conozca derechos y deberes de los pasajeros de aerolíneas

Son comunes las quejas de los pasajeros contra estas compañías. Sin embargo, autoridades han encontrado que conocer las normas puede evitar dolores de cabeza.

Las condiciones y restricciones varían según la clase de tiquete y la tarifa que se pagó.

“Muchas quejas son por no leer la letra menuda”, dice Óscar Imitola, director de Transporte de la Aerocivil.

Por alguna circunstancia usted podría requerir cambiar la fecha o el destino de su vuelo, o el nombre del viajero. Pero cuidado, pues hay tarifas que no permiten cambio alguno.

Muchas otras inconformidades surgen por el equipaje. Según el tiquete comprado puede cambiar el peso permitido de la maleta, el volumen del equipaje, o incluso su derecho a llevar equipaje de mano. Y en todos los casos, elementos como navajas, cortauñas, tijeras o líquidos están prohibidos o tienen restricciones.

Cuando usted pierde su vuelo por llegar tarde, podría viajar en otro vuelo que tenga cupo, pero a veces hay penalidades.

Si su vuelo se retrasa, la aerolínea debe garantizarle llevarlo a la primera oportunidad y si el vuelo es cancelado, las compensaciones dependen. Si es culpa de la aerolínea, esta deberá suministrarle, mientras sale el vuelo, comida, transporte e incluso hotel, dependiendo de la circunstancia.

Pero cuando no es responsabilidad de aerolínea, esta simplemente debe transportarlo en otro vuelo cuanto antes.

Otro tema que se presta para confusiones es el derecho de retracto, que usted puede exigir cuando compró el tiquete sin asistencia de nadie, por ejemplo a través de una página web. Pero debe esperar a que pasen 48 horas desde la compra y que el vuelo esté para 8 o más días después.

Cosa distinta es el derecho de desistimiento.

“Aplica 24 horas antes, pero no aplica para tarifas promocionales”, explica María Lara, directora de asuntos corporativos de Latam.

Pero también hay deberes. Las mujeres embarazadas por ejemplo, deben reportar su estado ante la aerolínea. En algunos casos podrían requerir presentar autorización médica para volar, y en otras, eventualmente podrían no dejarla abordar.

Su buen comportamiento es otro deber, tanto con la tripulación como con los demás pasajeros.

La Aerocivil alista una campaña para promover en los principales aeropuertos del país el conocimiento de estos derechos y deberes.