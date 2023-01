Facebook sigue cayendo en la bolsa tras anuncio de que la filtración fue mayor

La red social confirmó que fueron 87 millones de usuarios y no 50 millones, como había anunciado la primera vez.

Durante una conferencia Zuckerberg aceptó su responsabilidad frente al tema: “Nosotros no tomamos muy en serio nuestra responsabilidad y eso fue un gran error, mi error. Yo comencé este lugar, soy responsable por lo que pasa acá”.

Los mercados reaccionaron ante el anuncio y el precio de las acciones de la red social volvió a descender. Al cierre, el valor de Facebook bajó en 0.65%, quedando cada título en 155.1 dólares.

Desde las revelaciones realizadas por el diario New York Times, la acción de Facebook ha tenido un descenso del 17% en total.

La última semana el valor de la red social había tenido un ligero repunte, pero estos nuevos anuncios vuelven a poner a la empresa de Zuckerberg a la baja.