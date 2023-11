Fallas en Bancolombia: ¿cuál fue la causa de los inconvenientes en los canales virtuales?

Cientos de usuarios de Bancolombia se encuentran desesperados por las fallas que presentan los canales virtuales de la entidad. Los problemas empezaron desde la madrugada del domingo 12 de noviembre de 2023.



En redes sociales, varios clientes han reportado dificultades. En algunos casos no pueden pagar cuentas por medio del código QR y tampoco hacer otro tipo de transacciones. El problema en común es la imposibilidad de mover la plata.

“No podemos tener acceso a disfrutar de la tarde del domingo o un lunes festivo, salir a un restaurante. No es la primera vez que esto sucede”, manifestó Jonathan Gómez, afectado por la situación.

Clientes que están radicados en el exterior, como Diego Gil, también reportaron las mismas fallas: “Incluso se me bloqueó la clave de una de las cuentas de ahorro. Esto, cuando uno está afuera del país, es difícil, porque la posibilidad de comunicarse con el banco es más compleja. La situación genera dificultades”.

Por su parte, Miguel Trujillo, otro cliente fuera del país, sostuvo que “tiene unos pagos pendientes y que no los he podido realizar, pues la aplicación no funciona”.

Publicidad

Mediante un comunicado, Bancolombia sostuvo que trabajaron para encontrar una solución y que eso les tomó más tiempo del esperado. Además, que las fallas se debieron a un problema de comunicación entre algunos de sus sistemas.

Durante la tarde de este lunes festivo, la entidad aseguró que ya resolvió el problema: “Lamentamos el tiempo que nos tomó y las dificultades que esto pudo traer para ti”.

Ya resolvimos los inconvenientes y puedes utilizar todos nuestros servicios con normalidad. Lamentamos el tiempo que nos tomó y las dificultades que esto pudo traer para ti.



Discúlpanos y gracias por tu paciencia. — Bancolombia (@Bancolombia) November 13, 2023