¡Falso! No hay fotomulta para quien use celular en el banco

No crea en todos los mensajes o cadenas que se difunden sin control en redes sociales, menos si no hay comunicación oficial de alguna entidad.

“Inicia la operatividad de los comparendos efectivos en las entidades bancarias, por lo tanto se debe tener en cuenta que en los bancos, cero celulares, audífonos, aparatos electrónicos. La multa es de medio salario mínimo. Los hacen efectivos con las cámaras del banco”, dice el texto que ha circulado en chats y redes.

No obstante, los clientes tienen claro cuáles son sus deberes cuando están en una entidad bancaria y el porqué.

"Uno no sabe con quién está en la fila de los bancos, de pronto están llamando a otra persona para hacer el paseo millonario", dijo Nelson Zapata.

Asobancaria aclaró que el Código Nacional de Policía no contempla la aplicación de este tipo de comparendos y que "las entidades bancarias no pueden entregar registros fílmicos sin recibir una orden judicial por parte de la autoridad competente que esté realizando la investigación".