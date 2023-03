Familias no han recibido el subsidio de Mi Casa Ya y podrían perder los ahorros de toda la vida

Familias que aplicaron al subsidio de Mi Casa Ya denuncian que no les han desembolsado el dinero y que por ello corren el riesgo de perder el dinero que ya han entregado a las constructoras.

Tal es el caso de Andrea Arango, quien desde hace siete meses está esperando que le desembolsen el subsidio.

“Este es el ministerio sin vivienda. Nosotros hemos estado desde agosto del año pasado esperando que el gobierno tenga la voluntad de desembolsar a los habilitados del 2022. Pero hasta la fecha no ha sido posible. Ya he dado 30 millones y si desisto de la compra la constructora dice que pierdo 20 millones por desistir. Pero no es mi culpa sino del Gobierno, que no ha desembolsado el subsidio de ‘Mi casa ya’”, explica la mujer.

Y es que, tal como lo explicó hace unos días la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, en Noticias Caracol, los requisitos han cambiado.

“Mi Casa Ya nos gusta mucho. Pero lo bueno puede ser mejor. Es importante hacer una focalización diferente y usar criterios especialmente del Sisbén para que los más vulnerables, quienes más lo necesitan, puedan acceder.

También se va a focalizar en municipios pequeños de categoría 3,4,5 y 6 porque encontramos que se estaba concentrando en las grandes ciudades y por supuestos las ciudades pequeñas; los municipios intermedios deberían estar listos”, dijo la ministra en ese momento.

Pero tal como lo explica Andrea Arango, le cambiaron las condiciones y ahora requiere el Sisbén.

“Hace un mes solicite la cita y ayer me salió el resultado, D21. Yo vivo en un municipio de la Sabana, en Sibaté, en una habitación, no tengo televisor, ni nevera ni electrodomésticos grandes. Con D21 quedaría por fuera de Mi casa ya”, explica la joven

“Señora ministra Catalina, me está dejando por fuera del subsidio de Mi casa ya y a miles de colombianos también. Exigimos que nos dé las mismas características a quienes veníamos con este subsidio desde el 2022. De manera irresponsable está cambiando las condiciones faltando un mes para el desembolso. No podríamos hacer el cierre financiero”, agrega la afectada.

Según indica Carlos Benavides, líder de los afectados, “calculamos que cerca de 40 mil hogares, en su mayoría de mujeres cabezas de hogar, están perdiendo sus ahorros su subsidio y posibilidad de tener una casa”.

Y agrega que “la respuesta es la dilación primero que no había plata, que la olla estaba raspada. Pero esto es una política de Estado, son familias que llevan varios años haciendo el proceso, lo que les pidieron”, dice.