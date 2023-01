Fedesarrollo insiste en que es necesario subir edad de jubilación

Gremio cree que reformas pensional y laboral son necesarias, aunque no se podrán presentar este año. Gobierno ha dicho que este tema será concertado.

"En este momento no podemos pagar más al sistema pensional, que se está comiendo cerca de la cuarta parte de nuestros impuestos. Lo que proponemos es una recomposición de las contribuciones a los regímenes contributivos. Que Colpensiones cubra un segmento básico de la población y, aclaro, toda la población hasta un salario mínimo", dice David Forero, investigador de Fedesarrollo.

Según este gremio, lo que se busca es fortalecer Colpensiones y tener una mayor cobertura.

"Los únicos que se benefician con una edad de pensión baja son los que se van a pensionar y lo pagamos todos los colombianos. Entonces sí es necesario subir la edad de pensión en nuestra propuesta. No es esencial, pero sin subirla el sistema no es sostenible a largo plazo. ¿A cuánto? 65 hombres, 62 mujeres, más bonos por maternidad", agregó Forero.

Para Asofondos, lo más importante ahora es tener una reunión entre los fondos de pensiones público y privados, con todos los sectores, para estudiar el diagnóstico y hacer las propuestas.

"Yo creo que hay claridad sobre los subsidios, ya prácticamente todo el mundo acepta que hay unos subsidios que deben concentrar a las personas de menores ingresos, porque no tiene sentido que los subsidios van a la gente de mayores ingresos. Es una política regresiva, eso hay que corregirlo", explica Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

Para el economista y docente de la Universidad Los Libertadores Mauricio Rodríguez es necesario reversar el sistema pensional.

"Que todo sea un régimen público, el régimen de prima media en particular, que es finamente el que otorga pensiones", indica Rodríguez.

También sostiene que es fundamental fortalecer la vinculación laboral.

"Socialmente no nos convienen los Beps, un ingreso inferior a menos salario mínimo. El tema del crecimiento económico obviamente está comprometido, la calidad de vida de las personas, la figura de la pensión no debe desaparecer", dijo.

El gobierno dice que sobre este tema todavía no hay nada definido, hasta que se dé la concertación con todos los sectores.

“No se modificará la edad de pensión, se respetará la pensión de sobrevivencia, se respetará el derecho adquirido, no se eliminará Colpensiones, se focalizará el subsidio a los más vulnerables, todavía no hay nada y será debatido en las mesas de concertación", indicó Juan Pablo Zárate, viceministro de Hacienda.

Señalan los expertos que, aunque muchas de las propuestas planteadas son válidas, su visibilidad dependerá de las decisiones que tome el gobierno.



