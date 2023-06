Fenalco cuestiona trino de Petro tras hundimiento de reforma laboral: “Vuelve a dividir"

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, habló sobre el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso y cuestionó el trino que lanzó el presidente Gustavo Petro por la caída de la iniciativa. “Nuevamente vuelve a señalar culpables, vuelve a dividir, vuelve a generar de alguna manera polarización y conflicto. Yo creo que es un trino que uno podría estar leyendo en el siglo pasado”, expresó.

Según el mensaje del jefe de Estado, “el hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”.

Para el presidente de Fenalco, “es muy desconcertante esa manera de referirse por el solo hecho de que la reforma laboral que quiso imponer el Gobierno nacional, y que no gozaba de ninguna popularidad en ninguno de los sectores de la población, se haya hundido”.

“La verdad que esta reforma no era buena, como lo habían dicho, para la generación de empleo, el propio gobierno lo reconoció, no apuntaba a solucionar los problemas del mercado laboral, no la acompañaron los gremios, no la acompañó inclusive una de las centrales obreras, no la acompañó la academia del país, las entidades de investigación, prestantes instituciones como el Banco de la República o Fedesarrollo, o sea que fue una reforma que se quiso imponer un poco a la brava y en contra de la voluntad del país, que ayer también lo demostró en las calles que no estaba de acuerdo”, recalcó Cabal.

Insistió en que a la administración de Petro “le faltó concertar de una manera verdadera. Nosotros le insistimos a la señora ministra en febrero que pospusiera la radicación de la reforma laboral para que fuera concertada y tuviera un trámite verdaderamente tranquilo y que fuera incluyente y no excluyente, pero ahí están las consecuencias, del afán no queda sino el cansancio”.

Cabal manifestó que en Fenalco “estamos abiertos a participar en un nuevo proyecto de reforma laboral. Creemos que el país no puede volver a tener la radicación de este mismo proyecto que ha sido rechazado, que fue rechazado también por los sectores políticos, porque finalmente quienes hundieron la reforma fueron los congresistas, no fueron ni los empresarios ni los medios de comunicación, fueron los congresistas”.

El funcionario recalcó que la administración del presidente Petro “se empeñó en gobernar solamente con los sectores que tuvieron su respaldo popular en las urnas, pero una gran mayoría del país -que lo demostró ayer- no está de acuerdo con las reformas que se han presentado ni con el estilo con que se está gobernando”.

Por eso dijo que espera que “el gobierno ojalá escuche, está a tiempo de replantear las cosas, mire que ni siquiera hemos cumplido un año de gobierno y le quedan tres. O sea que no puede ser de oídos sordos y no escuchar lo que una gran cantidad o la mayoría del país le está diciendo al gobierno, por allí no es el camino”.