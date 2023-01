Fondos de pensiones privados: ¿por qué bajó rentabilidad y cómo afecta a cotizantes?

El mercado donde esas entidades invierten el dinero de los afiliados tuvo una caída en los primeros meses del año. Afirman que la baja es temporal.

Las pérdidas en el llamado fondo moderado de inversiones ascienden a 2 billones 123 mil millones de pesos.

Según el presidente de Asofondos, esta caída es momentánea y coyuntural, por lo que no debe generar alarma entre los cotizantes, ya que "en los últimos 12 meses la rentabilidad de los fondos se valorizó en 22 billones de pesos y en los últimos dos años en 42 billones de pesos”.

Diferencias entre los dos regímenes de pensiones



Requisitos para pensionarse en Colpensiones:

Tener la edad mínima para pensión y al menos 1300 semanas cotizadas.

Requisitos para pensionarse en fondos privados:

Tener la edad mínima para pensión y un ahorro individual suficiente.

Liquidación Colpensiones:

La pensión se liquida sobe el promedio salarial de los últimos diez años y le otorga desde un 60% de ese promedio o más si tiene más semanas cotizadas.

Liquidación fondo privado:

La pensión dependerá del saldo en su cuenta individual y según escoja la pensión por retiro programado, renta vitalicia u otra modalidad.

Subsidio en pensión en Colpensiones:

Generalmente hay un subsidio de entre 40% y 70% en la pensión, en vista de que la gente no aportó tanto dinero como va a recibir de jubilado.

Subsidio en pensión en fondos privados: