Fondos privados no creen que reforma pensional permita que haya más jubilados en Colombia

Inició la discusión de la reforma pensional en el Congreso de la República, cuya ponencia sería radicada el 15 de mayo. Fondos privados y públicos asistieron a la audiencia, donde uno de los temas álgidos tiene que ver con el régimen contributivo. Los primeros no creen que el proyecto contribuya a que haya más jubilados en Colombia.

Miguel Largacha, presidente del fondo Porvenir, reconoció que lo primero que quieren "es que se amplíe la cobertura pensional, que haya más pensionados en Colombia”.

“Esta reforma no creo que vaya en ese sentido. Infortunadamente en Colombia solo se cotizan 12 años en promedio, entonces no vamos a tener más pensiones”, señaló.

No obstante, Marcela Giraldo, presidenta de Colfondos, dijo que la reforma pensional “plantea de manera responsable ampliar esa población y también aumentar el monto del subsidio. Hoy, Colombia Mayor, da 80.000 pesos a los adultos mayores más pobres, vamos a ampliar un poco la población y llegaríamos a 200.000 pesos”.

Por su parte, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, señaló que “el Gobierno nacional ha dicho que el régimen es un régimen subsidiado, es decir, que hay que partir del hecho de que todas las colombianas y colombianos tenemos que contribuir para que todos los ciudadanos y las ciudadanas tengan pensión, no puede ser sobre la base de la rentabilidad particular que no se quiera hacer ninguna contribución a los colombianos. En algún momento, la rentabilidad tiene que ayudar a que la gente pobre pueda tener una pensión por lo menos de un salario mínimo”.

Sobre dicho régimen, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, manifestó que la idea de la reforma pensional es poderles dar más beneficios a esas personas que no alcanzan a jubilarse.

Tope de salarios mínimos en la reforma pensional

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal se refirió a la propuesta del Gobierno de que gente con menos de tres salarios mínimos pasen obligatoriamente a Colpensiones.

Andrés Velasco, director técnico de dicho comité, admitió que les “gusta que baje porque está en 25 salarios mínimos, pero sería óptimo que bajara a un salario mínimo. Entre menos salarios mínimos entren al pilar contributivo de Colpensiones, más pequeño va a ser el monto de subsidios totales que vamos a pagar y más va a ser el ahorro que vamos a poder tener con motivo de la reforma. Bajar de tres salarios mínimos a un salario mínimo puede significar en valor presente algo como 300 billones de pesos en el largo plazo”.

No obstante, pide que se ahorre realmente el 100% de las cotizaciones, pues considera que, “para que esta reforma sea sostenible en el tiempo", se necesita "que ese pasivo contingente que está adquiriendo Colpensiones con la reforma tenga una contraparte en el activo, y para eso es muy importante que todas las cotizaciones que pasan del régimen de ahorro individual a Colpensiones por virtud de la reforma se ahorren. En este momento, el proyecto de ley no logra eso”.

“El proyecto de ley debería garantizar que todos los recursos que pasan de un lado a otro se ahorran y que no se generan posibilidades de espacios fiscales para generar gasto corriente a partir de esos recursos que deben ser de ahorro; y, por otro lado, evitar a toda costa que se pueda desahorrar del fondo de ahorro, que va a ser esa pila que vamos a constituir entre todos para programas diferentes a las pensiones de las personas que ahorraron ahí”, recalcó.

Es por ello que Velasco sugiere “darle a ese fondo de ahorro un manejo muy responsable a través de gestores profesionales que sean expertos en esta materia y que logren maximizar la rentabilidad del fondo".

"Porque finalmente estamos hablando del ahorro nacional, del ahorro de los pensionados de Colombia”, concluyó.