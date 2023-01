Fotocomparendos: ¿cómo actualizar el famoso RUNT?

Que no lo cojan, literalmente, fuera de base. Es importante hacerlo, entre otras razones, para ser notificado cuando le imponen una multa.

La dirección contenida en el Registro Único Nacional de Transito, RUNT, es la única válida para que las autoridades le informen sobre fotocomparendos.

Pero cada ciudadano es el directo responsable de mantener actualizados sus datos de notificación, tales como dirección, correo electrónico y teléfono.

La buena noticia es que quienes estén ya inscritos ante el RUNT pueden actualizar sus datos hoy mismo, y cada vez que lo requiera, ingresando a www.runt.com.co , en la opción actualización.

Allí debe validar su identidad, contestando algunas preguntas personales para evitar así que otra persona ingrese y manipule sus datos.

Este proceso se puede hacer desde cualquier lugar del país, en pocos minutos, sin costo, y además puede constatar el historial de direcciones que ha registrado.

Mantenga actualizados sus datos y recuerde que no hacerlo, no lo exonera a usted si un fotocomparendo le llega a una dirección que está desactualizada.