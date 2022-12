FotomultasBajoControl Así funcionará la ley que pone tatequieto a comparendos con cámaras

No podrán estar escondidas y contarán con señalización para que conductores sepan que se exponen a una sanción.

Las denuncias sobre abusos en esta modalidad de comparendos han aumentado en el país al compás del incremento de las sanciones.

¿Fuera de control? Fotomultas se estarían convirtiendo en negocio |... En cifras: mientras que en el país en 2010 se impusieron 975 comparendos, para 2016 la cifra fue de 1.082.000. Es decir, los comparendos por este medio se multiplicaron por más de mil en menos de seis años.

El tema es objeto de polémica en ciudades como Medellín.

En promedio se imponen 1.740 fotomultas por día en Medellín |... El senador Mauricio Aguilar echó lápiz con Noticias Caracol y mencionó cuatro temas de la nueva normatividad: cambios en los criterios técnicos, notificación, debido proceso y ganancias de concesionarios.

Criterios técnicos

“Estos dispositivos tienen que ayudar a la prevención de la accidentalidad y no fines lucrativos como lo hemos visto”, dijo Aguilar. El senador aseguró que muchas de ellas, incluso, “estaban instaladas de manera clandestina”.

“Para poderse instalar debe haber una señalización mínimo 500 metros antes para que los conductores sepan”, añadió.

Adicionalmente, frente a los nuevos criterios técnicos, el legislador dijo que otra condición es que la vía esté informada y señalizada. “Que estén identificados los sitios críticos, que verdaderamente el conductor siente que está en buenas condiciones”, especificó.

“Estos criterios técnicos deben tener también la calibración de los equipos, que se adopten los estándares internacionales. Usted podía decir que iba a 60 km/h y no sabía si los equipos estaban calibrados. Ahora, el Instituto Nacional de Metrología debe hacerlo”, sostuvo.

Añadió que “tampoco se pueden violar lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, en el Plan Nacional de Seguridad Vial, frente a las velocidades permitidas. Por ejemplo, usted iba a 80 km/h porque la normatividad lo permite, pero a usted le sale un comparendo porque iba a más de 40 km/h. Allí se violaba toda la legislación presente”.

Debido proceso

“El debido proceso era violado en su totalidad. Resulta que usted se fue de vacaciones le ponen una multa y resulta que usted no se da ni por enterado ni notificado. Ahora esta debe hacerse por notificación vía correo electrónico o correo certificado en un plazo no mayor a tres días hábiles”, dijo.

Legítima defensa

“Frente a la legítima defensa, a una persona le salía más costoso devolverse a los lugares donde le hicieron el comparendo. Ahora esto se podrá hacer de manera virtual para que usted no se tenga que desplazarse a esos lugares”, expuso.

Ganancias de concesionarios

“Las nuevas concesiones no podrán recibir más del 10% del valor del comparendo. Antes se quedaban hasta con el 70%”, añadió.

“Las actuales concesiones tendrán que someterse a estas reglamentaciones en un periodo no mayor a 6 meses”, dijo Aguilar.