FotomultasEnCintura: lo que necesita saber para evitar una injusticia

Este 18 de diciembre empieza a regir una nueva legislación que busca ponerle tatequieto a las irregularidades denunciadas por usuarios.

Enrique López, responsable de fortalecimiento de seguridad vial de la Federación Colombiana de Municipios, pasó al tablero y aclaró algunos temas.

¿Qué entra a regir?

EL: “Empezaron a aplicarse cosas, por ejemplo, no se pueden hacer las multas móviles, eso que usted veía un carro tomando fotos.

Debe haber antes de una cámara unos criterios técnicos y unos permisos otorgados por el Ministerio de Transporte para que no sean caprichosos. El durante, debe haber una señalización, sin duda, a 500 metros si es en carretera o si es en vías urbanas, la ley dijo cada autoridad de tránsito municipal tiene que determinar si lo pone a 50, a 20 o a 30 metros”.

Tenga en cuenta

EL: “La norma no determinó que tuviera que estar un policía al lado de la cámara, eso no es y, si la gente lo está pensando, es bueno que sepa que no. Lo que sí debe haber es una correcta señalización porque de todas las imágenes que un funcionario pudo haber captado tiene que llevarlas ante una autoridad de tránsito, ante un policía que tiene tres días para validar si son o no infracciones, hasta tanto se dé eso no existe la infracción de tránsito”.

Una de los lunares de la ley, según expertos, es la imposibilidad de comparecer digitalmente ante una fotomulta. López, de Fedemunicipios, llama a las autoridades a habilitar este mecanismo.

