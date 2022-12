Fracasó el diálogo entre Avianca y los pilotos: paro se mantiene pese a propuesta de la aerolínea

Líderes de la huelga manifestaron que el plazo para discutir el ofrecimiento era corto. Representantes de las directivas se levantaron de la mesa.

Hacia las ocho de la noche Avianca llegó a la mesa de negociación, en el Ministerio de Trabajo, con una oferta a sus pilotos en huelga, que incluía, entre otros beneficios, un aumento salarial gradual del 28% a tres años, licencia de maternidad por hasta seis meses y una compensación hasta de $3 millones en caso de no otorgarse los 11 días de vacaciones extralegales por ocasión del servicio.

El plazo para discutir la propuesta se venció a la medianoche. "La sorpresa fue que había plazo hasta las 12 de la noche; nosotros tenemos que consultar una asamblea, la asamblea que es la que manda y la que decide si acepta el acuerdo de Avianca o no, y a las 12 de la noche retiraron la propuesta, se pararon y se fueron", expresó Jaime Hernández, presidente de la Acdac, Asociación Colombiana de Aviadores Civiles.

"Una vez más, ante una propuesta concreta de Avianca, ACDAC no acepta la propuesta final y continúa afectando el servicio a los pasajeros. Las peticiones desmedidas de esta Asociación, entre las que se incluyó un aumento del 60% en los salarios, así como una serie de ventajas y beneficios que excedían los límites de la empresa, costarían más de 274 millones de dólares anuales, son inadmisibles al poner en alto riesgo la sostenibilidad y competitividad de la misma"

La Acdac insistió en que la huelga es legal.

Hasta las seis de la tarde del martes se habían cancelado 167 vuelos, dejando un total de 14.186 pasajeros afectados.