Gabpab Hogar, Luan y Salcedo y Palacio: tres negocios más que sobreviven en pandemia

View this post on Instagram

Este es uno de mis modelos favoritos de bolsos @salcedoypalacio “charlotte”, Los objetos que te acompañan en tu día a día hablan mucho de quien eres, ponle color a la vida. #artist #ilustrador #ilustradorescolombianos #fashion #art #moda #artistsofinstagram #watercolor #tbt #salcedoart #salcedoypalacio