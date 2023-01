Gobierno anuncia ayuda de 100.000 millones de pesos a los cafeteros por caída de precio del grano

El salvavidas no será inmediato, sino que se acordará en una mesa de trabajo entre el gobierno y la federación. El dinero saldrá de los contribuyentes.

Los bajos precios del café de las últimas semanas tienen en alerta al gremio. Por ello, el gobierno y los cafeteros se reunieron para diseñar el paquete de ayudas que permita sortear la crisis.

En el encuentro de más de 5 horas, se acordó que el gobierno inyectará 100,000 millones de pesos en auxilios directos a los cafeteros. “El Gobierno Nacional le va a abastecer a los caficultores hasta 100.000 millones por el momento para acompañar el nivel de precios que se paga a nivel interno”, declaró el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez.

En el encuentro que participaron los 15 delegados de los comités cafeteros y los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla; Agricultura, Andrés Valencia; y Comercio, José Manuel Restrepo se determinó que los recurso no será entregados de forma inmediata, sino que se crearan mesas de trabajo entre el Gobierno y la Federación para determinar el precio de referencia en el cual se activará la ayuda.

En el encuentro, el ministro Alberto Carrasquilla señaló que los dineros para la ayuda del gremio cafetero saldrán de los impuestos de los contribuyentes: “los 100.000 millones de pesos salen de los bolsillos de los contribuyentes. Los aportes por la vía de impuestos que paga usted son una parte de esos dineros, no hay una fuente diferente”.