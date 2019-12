Gobierno anuncia paquete de medidas para aliviar a deudores del Icetex

La ministra de Educación y el presidente de la entidad manifestaron que habrá condonación de intereses y planes de pago para cerca de 120 mil usuarios.

Entre los anuncios sobresale la condonación de intereses que busca beneficiar a aquello usuarios con dificultades económicas.

“Van a poder acceder a descuentos a capital e intereses por pagos acelerados de la deuda. Las personas que tengan alguna dificultad para pagar pueden transitar de forma voluntaria al pago contingente en ingreso, esto quiere decir que si se queda sin empleo no tiene que pagar, no tiene intereses de mora, no es reportado en las centrales de riesgo”, explicó, Daniel Torres, representante de los usuarios del Icetex.

Otro de los alivios les permitirá a los estudiantes cambiar su línea de crédito semestral si su capacidad económica no le permite responder por el crédito.

“Familias que tomaron una línea al momento de ingresar puedan hacer cambio a otra que les sea más favorable si las condiciones de su entorno familiar se modifican, de esta manera podemos garantizar que siempre puedan estar al din en el cumplimiento de esas obligaciones y poder así avanzar de manera definitiva, sólida y contundente en la trayectoria educativa”, indicó Manuel Acevedo, presidente del Icetex.

A corto plazo la junta directiva de la entidad modificará su reglamento para ofrecerle a 120 mil usuarios soluciones y alivios para que puedan terminar sus estudios.

“Un crédito educativo en el Icetex cubre todos los semestres en un plan de estudio, más dos adicionales, es decir 12 el día de hoy. Hemos decidido que se pueda ampliar hasta 14 giros cada semestre, está ampliación hasta 14 giros permite que jóvenes que están desarrollando procesos de internacionalización, los que han tenido dificultades académicas durante su proceso de formación, los que están haciendo una doble carrera puedan no perder este beneficio que tienen”, señaló Acevedo.

El proceso de restructuración del denominado banco de los estudiantes continuará el próximo año cuando esperan radicar un proyecto de ley ante el Congreso para su modificación.