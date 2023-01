Gobierno hará inventario de predios como parte de los acuerdos de paz

Con esta información no se descartan cambios en la estratificación. Actualmente solo se tiene información del 5% por ciento de las propiedades en el país.

El estrato de su residencia o de su propiedad puede cambiar en los próximos años. Ese puede ser uno de los efectos de la actualización que empezó a hacer el gobierno de todos los predios rurales y urbanos del país. Se espera que en tres años esté completo el 60 por ciento, es decir, cerca de 12 millones de predios.

El Gobierno asegura que este inventario no implica aumento de impuestos. Eso sí, quien no paga lo que debe cancelar en materia predial, tendrá que hacer de acuerdo con la información que se recaude.

“Al identificar exactamente cuáles son las dimensiones de los predios y las colindancias se puede tener una radiografía del territorio, lo que va a permitir efectivamente racionalizar los ingresos asociados a la propia de la tierra”, explica Eva María Uribe, directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

“Se busca cerrar, con este catastro multipropósito, los conflictos por la tenencia de la tierra en Colombia, algo que hace parte de los acuerdos de paz con las FARC”, manifestó, por su parte, Carlos Enrique Moreno, asesor presidencial.

La presentación de esta política catastral se hizo durante la firma de un crédito con el Banco Mundial por 100 millones de dólares.