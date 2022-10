Gobierno lanza tres mensajes con los que busca calmar los mercados, en medio de un dólar disparado

El Gobierno nacional hizo algunos pronunciamientos en las últimas horas con el fin, al parecer, de calmar las agitadas aguas económicas que han acarreado graves consecuencias como la trepada del precio del dólar, que este viernes arranca con TRM en $4.886.

El primer mensaje, que a juicio de muchos, busca tranquilizar los mercados de la economía, vino del presidente Gustavo Petro, quien trinó: "Los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasífica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay ninguna prohibición".

La ministra de Minas, Irene Vélez-Torres, de inmediato hizo el segundo pronunciamiento de tranquilidad.

"Daremos todas las garantías para que se cumplan los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. Nunca hemos dicho nada distinto. Confirmación de ello es que desde que llegamos al gobierno ha aumentado la producción de petróleo y gas", expresó.

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, respondió a estos mensajes: “Excelentes declaraciones del Presidente de la República y la Ministra de Minas y Energía”.

Poco antes, el mismo funcionario consideraba que los mensajes del Gobierno debían tener otro rumbo.

"Es un tema de la percepción de algunas declaraciones de algunos colegas, sobre todo el tema de petróleo ha sido objeto de mucha preocupación porque es el principal producto de exportación de Colombia", manifestó en ese momento.

Y es que bajar la cotización del dólar, que en cuestión de días superó tres veces su techo histórico, es una misión del Gobierno.

“Mi compromiso como ministro de Hacienda es garantizar la estabilidad macroeconómica de este país. Ahora, lo de eventualmente intervenir el mercado cambiario no tiene ni pies ni cabeza, Chile se gastó 25 mil millones de dólares tratando de evitar la devaluación y si ustedes miran la devaluación del peso chileno es parecida a la del peso colombiano, o sea que no tuvieron ningún éxito. Colombia no ha certificado ni un dólar de reservas internacionales”, señaló Ocampo.