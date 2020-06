Gobierno mantiene en firme los próximos días sin IVA, pero estudia ajustes para evitar aglomeraciones

El día sin IVA dejó dos caras: los comerciantes que reportaron grandes ventas y las aglomeraciones que hacen temer los peor de cara al COVID-19.

Por eso -tras las críticas de la alcaldesa Claudia López y sociedades médicas- el gobierno anunció que estudia con los comerciantes ajustes en los días sin IVA, programados para 3 y 19 de julio.

“No queremos volver a ver personas que no tuvieron conciencia, que entraron como hordas a establecimientos de comercio. O establecimientos que no tomaron todas las precauciones. Pero hay que aprender de lo bueno y hay que aprender de lo malo para que no se vuelva a presentar”, aseguró el presidente Iván Duque.

En esa evaluación, se estudian varias propuestas. Una de ellas del gremio de comerciantes, que propone que electrodomésticos y equipos de tecnología se vendan por internet.

Eso sí, durante el Día Internacional de Mypimes, el jefe de Estado defendió a quienes generan empleo y toman precauciones en todo momento.

“Las víctimas de la pandemia no son solamente los que se contagian, los que mueren o van a una UCI, las víctimas de la pandemia son también los empleos y las empresas”, apuntó.

Por ahora, los días sin IVA se mantienen para el 3 y 19 de julio con ajustes y haciendo la pedagogía necesaria para evitar que las imágenes de aglomeraciones se repitan.