Gobierno podría calcular su declaración de renta y enviarle el recibo a la casa

Para la DIAN esto reduce la evasión del impuesto y les facilita la vida a los contribuyentes. Medida aplicaría para lo que debe declarar en 2020.

El analista económico Julián Jiménez, por su parte, dijo que la DIAN debe poner “un letrero que dirá que es una declaración sugerida, pero cualquier inconsistencia que haya en la misma será el contribuyente el que tenga que pagar las sanciones e intereses si ese valor que reportó la administración no es el correcto”.

El director de la DIAN, José Andrés Romero, afirmó que la medida permitirá decirles a los ciudadanos que “de acuerdo con toda la información, estos son los ingresos que nosotros vemos que usted tiene, porque todos los sistemas están conectados, porque hay factura electrónica, este debería ser el impuesto que usted tiene que pagar”.

Si por algún motivo la declaración no llega a sus manos, no se confíe, revise las fechas de pago y haga el trámite convencional para que no lo multen.