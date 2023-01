Gobierno propone que personas que trabajen por horas puedan cotizar seguridad social

Así lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo presentado por Duque. La iniciativa ha generado controversia en relación con la lucha contra la informalidad.

Cientos de personas como Johana Arango, quien lleva 12 años como mesera trabajando por horas y ganando menos de un salario mínimo, no dejan de soñar con la posibilidad de poder cotizar para tener algún día su pensión.

“Hay mucha gente como yo, que trabajamos y no tenemos una pensión”, dice Arango.

Como Johana hay, según el Ministerio de Trabajo, más de 14,6 millones colombianos que viven en la informalidad. Por esta razón, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) quedó planteada esta idea de la ministra Alicia Arango.

“Colombia tiene que empezar a cotizar por horas. Yo sé que este es un tema que genera mucha controversia, pero el mundo entero coriza por horas y Colombia no tiene la ley para poder cotizar según el número de horas que se trabajaron”, afirma Arango.

La controversia, como dice la ministra, ya empezó. Las centrales obreras no ven con buenos ojos esta iniciativa por el tema de la informalidad.

“Elimina con eso el contrato laboral y va a permitir que sectores, en los que se ha avanzado en el trabajo formal, con salario formal, con convenciones colectivas, que los empresarios opten por eliminar esas fórmulas y hacer esas contrataciones por horas”, sostiene Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).

Según la CUT, además se rompe el principio constitucional de que en Colombia no hay pensiones de menos de un salario mínimo.

“Décimos, abiertamente, que el Plan Nacional de Desarrollo elimina el salario mínimo y elimina las pensiones de salario mínimo”, resalta Orjuela.

La propuesta del gobierno promete generar un amplio debate en el Congreso, donde se iniciará la discusión del PND.

