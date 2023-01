Gobierno propone que salario mínimo suba un 5,2%

Aumento sería de $43.062 y el sueldo quedaría en $871.178, sin sumar subsidio de transporte. No hubo acuerdo en nueva reunión entre empresarios y trabajadores.

La novedad en este nuevo encuentro corrió por cuenta del gobierno y su propuesta, a través del Ministerio del Trabajo, de subir el salario mínimo para el 2020 en 5,2%.

Alicia Arango, titular de la cartera, señaló que “también estamos dispuestos a hablar, pero mientras no tengamos respuesta del otro lado es muy difícil".

La queja es porque las centrales obreras no hicieron ningún movimiento en su pretensión de que el salario mínimo y el subsidio de transporte sean reajustados en 8.1% por ciento.

"Insistimos en el equivalente a un millón de pesos, sumado salario mínimo legal y subsidio de transporte. Por ese lado tenemos que encontrar una salida", manifestó Julio Roberto Gómez, presidente de La CGT.

Los sindicatos también piden que se congelen los precios de los combustibles. "No puede ser que de pronto nos den el millón, pero en las cascadas alcistas de enero terminemos perdiendo el incremento", señaló Fabio Arias, fiscal de la CUT.

La ministra Alicia Arango fue clara frente a esta exigencia: “ya se les explicó a ellos que nosotros no tenemos la competencia para congelar precios".

Sin embargo, las esperanzas de llegar a un acuerdo no se han perdido. Desde este jueves habrá algunas reuniones bilaterales para explorar nuevas fórmulas.

"Hemos propuesto unas mesas bilaterales o unas reuniones informales bilaterales, que empezaremos a hacer en el día de hoy, a ver si logramos persuadir y sensibilizar un mensaje de unión y concertación para Colombia”, detalló Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Si estos encuentros bilaterales no arrojan buenos resultados en los próximos días, el gobierno asumirá su competencia de fijar el salario mínimo para el año 2020 de manera unilateral, por decreto.

Por el lado de los gremios empresariales no se hicieron nuevas ofertas. Se mantuvieron en un aumento del 5%.