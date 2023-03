Gobierno y Asobancaria anuncian créditos para la economía popular: ¿cuántos se van a entregar?

Este martes, 28 de marzo de 2023, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Jhonatan Malagón, presidente de Asobancaria, se reunieron con el fin de materializar el proyecto de créditos para colombianos que no tengan acceso a financiación formal.



A estos créditos podrán acceder personas que no estén reportadas en Datacrédito.

"El Gobierno Nacional presentó hoy al país la estrategia de financiación de la economía popular, que no es nada distinto a entregar un millón de créditos a las personas que durante los últimos cinco años no hayan tenido acceso a ningún producto de financiamiento", señaló el presidente de Asobancaria.

Agregó: "El sector financiero, en particular los bancos, suscriben las metas del Gobierno. Consideramos que el proyecto está muy bien enfocado y, del millón de créditos, cerca de un 80% de los mismos serán finalmente desembolsados por la banca colombiana".

Por otro lado, el presidente de Asobancaria afirmó que "el Gobierno, de manera acertada, ha pensado en distintos instrumentos. Por ejemplo, líneas de descuento, garantías del Fondo Nacional de Garantías y eso, sumado a la meridiana disposición de la banca de seguir llegando a estos segmentos, va a permitir que incluyamos, financieramente, a cientos de miles de colombianos durante los próximos tres años".

Con el presidente de asobancaria buscando rutas de crédito para familias que quieran hacer la transición energética en sus casas, para taxistas que busquen cambiar su vehículo a eléctrico y para la Economía Popular. pic.twitter.com/1nfrnc1gKq — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 28, 2023

Factura electrónica: vea cuáles son las modificaciones anunciadas por la DIAN

En otras noticias económicas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció algunos cambios sobre la expedición de factura electrónica, los cuales serán aplicados a partir del primero de abril de 2023.



"Los declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y declarantes de ingresos y patrimonio que no tengan la calidad de grandes contribuyentes y sean obligados a facturar electrónicamente, deberán implementar el límite de 5 unidades de valor tributario (UVT) correspondiente a $212.060 para 2023, como monto máximo para la expedición de documentos equivalentes generados por máquina registradora con sistema POS", sostuvo la DIAN en un comunicado.

Lo anterior significa que por cada prestación de servicio u operación de venta que para 2023 supere el monto de $212.060, sin incluir impuestos, deberá expedir la factura electrónica. Cabe aclarar que la UVT fijada para 2023 es de $42.412.

"Este es el segundo grupo de obligados determinado en la resolución 1092 del primero de julio de 2022, proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El primero fue el de los catalogados como grandes contribuyentes, quienes aplican dicho límite desde el pasado primero de febrero", agregó la DIAN.