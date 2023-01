Gota a gota, préstamos que buscan erradicar con el Plan Nacional de Desarrollo

Estos créditos son un peligro por las mafias que los manejan y por los abusos en el cobro de intereses, que llega hasta el millón por ciento anual.

Con el Plan Nacional de Desarrollo se busca dar impulso a los microcréditos a través de medios formales para así no caer en la trampa del gota a gota, práctica a la que acuden a diario muchas personas que necesitan un monto de dinero urgente.

"Tú vas a todas las plazas de mercado en Colombia y hay gota a gota, en los San Andresitos, en muchas entidades", afirma el abogado Diego Giraldo.

Andrés Mauricio Ramírez, director de inclusión financiera de Asobancaria, precisó que en algunos de esos casos "hay créditos que pueden otorgarse hoy a la población con tasas que van entre 700% efectivo anual, hasta más del millón por ciento".

El senador Efraín Cepeda destacó que con el Plan Nacional de Desarrollo se plantea un estímulo a los microcréditos legales y a través de medios formales, además con intereses a tasas muy bajas.

"Nadie va a ir a prestar al 20%, 30% mensual, si el banco presta al 3% mensual", explicó.

Asobancaria, por su parte, señaló que se han diseñado productos con trámites simplificados tanto en materia de ahorro como de crédito, a una tasa efectiva anual que no supera el 29,5% y “que se otorgan hasta un cupo máximo de dos salarios mínimos”, dijo Ramírez.