Grandes almacenes ya no expedirán factura en papel sino electrónica

El comprador no verá la diferencia y le llegará al e-mail. Además de las ventajas contables para la DIAN, este sistema también es más ecológico.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales estableció que a partir del primero de enero de este 2019 entra en vigor obligatoriamente la facturación electrónica, en principio para los grandes contribuyentes, es decir, para todos los almacenes de cadena.

Las otras compañías más pequeñas, de personas naturales y que no sean grandes contribuyentes, paulatinamente irán adecuando sus plataformas durante el año.

El objetivo es permitir una gestión documental más eficiente.

"Hoy por hoy, la DIAN se entera de que una persona hizo una compra en un establecimiento tres o cuatro meses después o a veces mucho más tiempo, porque el reporte de IVA que hacen los contribuyentes tiene una demora. Con la facturación electrónica lo que se hace es que la DIAN en tiempo real se pueda enterar de todas las facturas que se están haciendo en el país", explica Juan Carlos Suárez, director ejecutivo de Qenta.

Entre los principales beneficios de la facturación electrónica también se encuentra que es amigable con el medio ambiente y se podrá consultar en línea, lo único que el comprador deberá hacer es suministrar algunos datos, como por ejemplo el correo electrónico.

Para el común de la gente no habrá diferencia, será una factura exactamente como la que recibe físicamente, con las mismas condiciones.

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito también se expedirá desde este primero de enero en un único formato que reemplaza el impreso en papel de seguridad.

Como lo explica la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, "no van a cambiar los lugares de acceso, ni los puntos de venta, ni la forma de venderse. El que lo compra lo hace igual, lo que cambia es que no es un papel impreso, sino un documento digital, que inclusive puede pedirle a quien se lo vende que lo imprima si no tiene un teléfono digital".

Este formato incorpora un código que contiene toda la información del usuario y se entregará vía correo electrónico y basta con tenerlo en su celular.