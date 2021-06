“Ha habido muchos incumplimientos; yo también tengo mucho molestar”: presidente de Colombina

El presidente de Colombina, César Caicedo , es uno de los empresarios más poderosos del Valle del Cauca. Por eso, su voz es importante para entender qué provocó el estallido social colombiano y cuáles podrían ser las salidas a la crisis.

Noticias Caracol: ¿Qué ocurrió en el Valle del Cauca que desembocó en la situación que se vive desde el 28 de abril?

César Caicedo, presidente de Colombina: Creo que es el resultado de muchas cosas. Creo que es un país que ha estado encerrado un año y eso creó unas situaciones de elevado desempleo, elevadas pérdidas de formas de vida, una economía que tiene un porcentaje muy alto informal. Y no solo en Cali, se puede extrapolar para todo el resto del país. Una juventud que por estas adversas condiciones económicas no encuentra oportunidades. Todo eso es una olla de presión que de alguna manera tuvo su manifestación.

Y que quieren esos jóvenes…

Una juventud que pide cosas que yo pediría también de joven y que cualquiera pediría: oportunidades. Se quieren más oportunidades y también hay un malestar porque sienten que se malgastan a veces los recursos públicos, los impuestos que usted y yo, todos pagamos, que no se invierten de manera adecuada y tienen razón de tener rabia cuando eso ha ocurrido. Y tienen toda la razón en pedir más oportunidades y más oportunidades, para mí, tiene que ser activar económica, es que si no hay actividad económica real, que se golpeó muchísimo durante la pandemia, pues el resultado no puede ser otro que a tener menor oportunidades.

Y no le parece que les han incumplido…

Publicidad

Ha habido muchos incumplimientos, sin duda, yo también tengo mucho molestar por eso. Empresas como la nuestra, pequeñas, grandes, medianas, los ciudadanos todos pagamos impuestos a través del IVA y todo y a todos nos han incumplido muchos gobiernos, unos más que otros; gobiernos regionales, alcaldías gobernaciones. Tienen razón en tener rabia por esos incumplimientos, estoy de acuerdo.

Se han reunido varios empresarios del Valle a tratar de encontrar soluciones sobre todo a escuchar. ¿Qué es exactamente lo que están haciendo sobre todo con los jóvenes?

Hemos querido, cuando uno trata entender las cosas, ir a la raíz de las cosas de los temas, oírlos de primera mano, de primera voz, entender que debemos tener una educación muy pertinente, porque si de oportunidades se trata, sí que es importante que las necesidades de la empresa, de las empresas pequeñas, medianas y grandes, coincidan con lo que están aprendiendo nuestros jóvenes.

¿Qué les faltó a ustedes hacer como empresarios y de qué se arrepienten?

Si hay algo de lo que yo me arrepiento es que no hayamos escuchado y acompañado más a las comunidades para que los recursos públicos se inviertan de manera más óptima. Creo que eso es un clamor que nos interés a todos los colombianos. Tenemos que juntarnos más con la comunidad para tratar de que eso ocurra, entendiendo que los empresarios pequeños, medianos y grandes no son el Estado, ni son los que manejan los recursos, ni son cómo es que se van invertir los recursos; somos los generadores de los recursos, somos los pagadores de impuestos en un porcentaje altísimo, pero no somos los dueños de sus recursos. Los dueños de esos recursos son los colombianos, que se lo administra un gobierno y un Estado.

Le puede interesar:



¿Qué tanta interacción tienen ustedes hoy como empresarios con lo público? Parecería que no son cercanos al poder político de la ciudad, se ven demasiado lejanos…

Publicidad

Habrá cosas en las que no tenemos exactamente la misma opinión y lo manifestaremos con el respeto. Si hay cosas en las que coincidimos, buenísimo, si hay cosas en las que no coincidimos, vuelvo y repito, nosotros no somos Estado, pero velaremos porque haya puntos de encuentro y se ejecuten bien los recursos.

¿Esto es un círculo vicioso: sin ventas no hay operación y sin operación no hay empleo?

En mi espíritu demócrata, las manifestaciones y la protesta es un derecho sagrado, es más, es una parte importantísima la democracia, pero eso es diferente allá poner en riesgo el trabajo, el bienestar, la alimentación, los efectos de carestía, todas las otras cosas que se desprende cuando hay bloqueos. Creo que hay una diferencia. Lo único que yo sé, porque es mi actividad, es que para generar más oportunidades tiene que haber más empresas, pequeñas, medianas, grandes, unipersonales, familiares, de los barrios.

Quizás uno de los aprendizajes de todo este tema ha sido aprender a escuchar, quizá esa es la línea para tener un mejor futuro…

Sí, estoy de acuerdo. Creo que es un mensaje para todos, porque es para todos los colombianos. Eso de, como decimos en el Valle, de tratar de afrijolarle esto a los empresarios me parece que se queda corto en la realidad. Es un mensaje para todos los colombianos.