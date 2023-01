Habitantes de Lizama creen que multa impuesta a Ecopetrol no repara el daño

ANLA multó con $5.155 millones a la petrolera por la tragedia ambiental que causó el derrame del pozo 158. Pobladores dicen que aún sufren las consecuencias.

Pobladores de la Lizama en Santander recorren el territorio que en marzo de 2018 resultó contaminado por un afloramiento de 550 barriles de petróleo, gas y lodo del pozo 158 de Ecopetrol.

El material afectó 41 cuencas hídricas, más de 3 mil animales, el recurso pesquero y la flora de una zona limítrofe entre Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí.

Según Ecopetrol, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- la multó con 5.155 millones de pesos por no atender a tiempo la emergencia, sanción que cuestionan algunos pobladores afectados.

“Esa multa no recompensa para el daño que tenemos hoy en día, todavía la gente no entra a comprar pescado porque está contaminado”, dice Reinaldo Vega, poblador de Lizama.

La petrolera colombiana insiste en que actuó a tiempo y argumenta que la misma ANLA la exonera de mayores responsabilidades por gestionar el plan de contingencia para afrontar la emergencia.

Veinte meses después, con videos y recorridos en la zona, los pescadores aseguran que aún hay contaminación.

Ecopetrol informó que ha invertido 23 mil millones de pesos en 33 proyectos acordados con la comunidad y que buscan la reconstrucción social y ambiental.

Para algunos pobladores la sanción que ha impuesto la ANLA a Ecopetrol por la tragedia ambiental no es suficiente, pero lo que más recalcan es que este hecho no se vuelva a repetir porque en la zona siguen trabajando en la exportación petrolera.