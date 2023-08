¿Hay riesgo de apagón en Colombia? Minminas responde a empresas comercializadoras de energía

Asocodis, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, envió una carta al Ministerio de Minas advirtiendo sobre un problema financiero en el sector, ad portas del fenómeno de El Niño que llegará al país próximamente. Las alertas de un posible apagón en Colombia se encendieron.



“Observamos con gran preocupación que la situación de liquidez de las empresas comercializadoras continúa empeorando debido a las demoras y falta de medidas para mitigar el efecto de los saldos acumulados por la aplicación de la opción tarifaria”, indicaron en la misiva.

Advierte Asocodis que la situación se deriva, entre otras, de las tarifas diferenciales que se cobraron durante la pandemia y también de unas deudas que tienen algunas entidades del Estado.

Noticias Caracol dialogó con el ministro de Minas y Energía, Ómar Andrés Camacho, que respondió a la misiva de la agremiación.

“Nosotros hemos planteado desde el Gobierno nacional unas medidas, una de ellas es un crédito de Findeter para que las empresas comercializadoras distribuidoras tengan la liquidez y también hemos habilitado el giro de unos subsidios que estaban pendientes para que las electrificadoras, muchas de ellas públicas, tengan la caja necesaria para enfrentar el periodo que se avecina, que es el fenómeno de El Niño, y también una serie de reuniones en mesas técnicas que hemos habilitado para buscar soluciones y a través del diálogo y la búsqueda de propuestas comunes resolver el tema de fondo”, indicó el titular de la cartera.

Sobre la posibilidad de un apagón en Colombia tras este nuevo aviso, indicó el ministro Camacho que se ha hecho “un seguimiento exhaustivo, podemos darle la tranquilidad a la gente que en términos de la energía para superar el fenómeno de El Niño contamos con las condiciones de acuerdo con los análisis que se han hecho”.

Entre los planteamientos del Ministerio de Minas y Energía se encuentra “el rescate de los usuarios, que han tenido que cargar el peso históricamente del marco del mercado eléctrico”.

“Vamos a plantear las propuestas de reforma de modificaciones regulatorias y también las alternativas que tenemos para resolver el tema de fondo en términos del manejo del mercado eléctrico, de las imperfecciones que tiene y cómo este problema no se sigue teniendo en el país y no sigue avanzando como lo recibimos en este gobierno, una situación que no es nueva, que se venía presentando y una deuda que lamentablemente nos deja el gobierno anterior y una deuda a la gente en las tarifas”, complementó el ministro.

Descartó, por ahora, que se avecine un aumento de tarifas: “Por el contrario, nuestra tarea es contribuir a que las tarifas se alivien para la gente, y por eso planteamos es un rescate a los usuarios”.