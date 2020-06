Humildes campesinos no serán beneficiarios de prima que dará Gobierno a trabajadores del campo

“Se nos alcanzó a alegrar el corazón, pero cuando nos dimos cuenta y escuchamos los requisitos nos dimos cuenta de que eso no era para nosotros”, dijo Jairo Parra, un campesino en Boyacá.

Él habla del decreto 803 de 2020, que creó un programa para que los trabajadores del campo que han resultado afectados como consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19 puedan acceder a una prima.

Para ello deben “acercarse al banco con una solicitud donde piden el apoyo para el pago de la prima y debe estar certificada una disminución del 20% de sus ingresos, no tiene necesidad de mostrar el registro mercantil”, dijo Rodolfo Enrique Zea, ministro de Agricultura.

Sin embargo, a este dinero no podrán acceder las personas naturales que tengan menos de tres empleados reportados en la planilla integrada de liquidación de aportes (Pila) correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero de 2020 ni personas que sean expuestas políticamente.

Eso es “imposible, porque la mayoría de los campesinos el trabajo lo hacemos nosotros mismos, no tenemos empleados, entonces la prima debería ser para los pequeños productores, lo cual significaría que estas primas van a llegar para los grandes productores como los de la SAC, para Fedegan, pero para los pequeños productores es una utopía, es una vil mentira”, lamentó Eder Jair Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

El único requisito que sí cumplen muchos campesinos es la reducción del 20% de sus ingresos.

Ellos trabajan de lunes a sábado de siete de la mañana a cinco de la tarde. Dl día de jornal es de 30 mil pesos, sin dejar a un lado que no siempre logran conseguir trabajo durante toda la semana.

"El gobierno no le está a uno colaborando, como yo decir, yo tengo esa edad, y no me están dando subsidio, me toca salir a trabajar", comenta Carlos Nova.