Impuesto a plataformas digitales entró en vigencia y usuarios temen incremento en las suscripciones

Comenzó el 2024 y, con ello, también la aplicación del impuesto a las plataformas digitales que hace parte de la reforma tributaria, la cual se convirtió en ley desde 2022.



Así las cosas, las empresas que brindan servicios de entretenimiento a través de plataformas comenzaron a pagar, desde el primero de enero, un nuevo impuesto del 10%. Sin embargo, los usuarios temen que este incremento a las empresas se les traslade a los clientes, a la hora de adquirir las suscripciones.

Noticias Caracol habló con algunos usuarios de plataformas digitales sobre el incremento que tendría la suscripción de aplicaciones para escuchar música, ver películas, recibir comida, entre otras.

"Ya me tocaría cortar algunas aplicaciones, para al menos pagar alguna y que pueda haber entretenimiento", dijo Sebastián Montealegre, usuario de plataformas digitales.

Por su parte, Tatiana Monsalve, trabajadora independiente, manifestó: "Yo soy desempleada. Lo que puedo coger de lo que hago como independiente no es mucho. Es un gasto que me gustaría, pero no lo podría adquirir".

Publicidad

David Cubides, director de investigaciones económicas de Alianza Valores, afirmó que "eso hace parte del andamiaje de lo que se le denominó el ‘impuesto al internet’, que se aprobó en la reforma tributaria de 2022".

Este impuesto se aplicará cuando los ingresos brutos por operación y que involucren bienes o servicios, con los clientes en el territorio nacional, superen los 1.327 millones de pesos o 31.300 unidades de valor tributario (UVT).

Según Cubides, el aumento de este impuesto no tendría afectaciones a la economía colombiana, que es una de las mayores preocupaciones. "Tal vez no tendría un impacto alto en lo que podría ser la inflación, en la medida de que este tipo bienes no representan una ponderación muy relevante en la canasta de consumo promedio de los colombianos", dijo.

Publicidad

Incluso, lo que menciona el experto ya ha sido contemplado por los usuarios. Las personas consideran que pueden ahorrar dinero y evitar gastos hormiga, que son esos que parecen inofensivos pero que se llevan buena parte de la quincena de los trabajadores.

"Estas suscripciones no son necesidades básicas, entonces usted decide si realmente necesita tantas suscripciones o se puede entretener de una forma diferente", expresó Jhon Borda, ciudadano bogotano.



Algunos colombianos pueden destinar un promedio de entre $100.000 a $150.000 al mes para este tipo de plataformas digitales.