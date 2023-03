Inauguran nuevo vuelo Bogotá-Ipiales con Avianca: ¿cuántas frecuencias habrá por semana?

Este domingo, 26 de marzo de 2023, fue inaugurada un nuevo vuelo Bogotá-Ipiales-Bogotá, el cual será operado por la aerolínea Avianca.

"Desde hoy, el país cuenta con más opciones para volar entre Ipiales y Bogotá, gracias a las obras de ampliación del terminal y adecuación de la pista y la plataforma en el Aeropuerto San Luis (de Ipiales, Nariño)", informaron la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte de Colombia.

Este nuevo vuelo Bogotá-Ipiales-Bogotá se llevará a cabo con aviones airbus A320, con una capacidad de 180 pasajeros, y la intención es realizar cuatro frecuencias por semana.

Publicidad

"Estamos de regreso a Ipiales luego de 50 años. Sabemos que el transporte aéreo es clave para el desarrollo del turismo y el bienestar en Colombia", aseguró Felipe Gómez, director de relaciones gubernamentales y sostenibilidad de Avianca.

"Estamos de regreso a Ipiales luego de 50 años. Sabemos que el transporte aéreo es clave para el desarrollo del turismo y el bienestar en Colombia". Felipe Gómez, Director de Relaciones Gubernamentales y Sostenibilidad. pic.twitter.com/iFQfiJ8jxq — Avianca (@Avianca) March 26, 2023

De esta manera, los viajeros que se dirijan hacia el sur de Colombia e incluso a Ecuador puedan aterrizar en el aeropuerto de Ipiales.

Publicidad

Integración de Avianca y Viva Air

En entrevista con Noticias Caracol, Guillermo Reyes, ministro de Transporte de Colombia, habló de varios temas, entre ellos, la posible integración de Avianca y Viva Air, luego del visto bueno de la Aeronáutica Civil. La mayor preocupación son los cerca de un millón de personas que tienen reservas.

“Hemos activado un PMU con la Aeronáutica, la Superintendencia de Transporte, la Superintendencia de Industria y Comercio y con las aerolíneas para buscar cómo identificamos esos viajeros de Viva, ahora nos toca agregar los de Ultra, para que puedan garantizar una reserva para los mismos días porque uno tiene pagados hoteles, alimentación y sin tiquetes aéreos”, exclamó el ministro.

Publicidad

El ministro Reyes aseguró que le pidió una pronta decisión al presidente de Avianca frente a este tema y explicó por qué es importante la integración.

“Conversaba con el presidente de Avianca solicitándole una decisión pronta para el país. ¿Por qué la integración es importante?, porque uno podría decir 'no se integren' o que Avianca no acepte... Eso hace que la única forma de obtener el reintegro o posibles reservas es o que Avianca y Latam le cedan sillas o que tenga que ir a una demanda con una situación a muy largo plazo", explicó el ministro.

Y agregó: "La integración qué permite, como lo ordenó la Aeronáutica, que es lo no le gustó mucho a Avianca, que le ordena primero, para poder aceptar la integración, que tiene que asegurarle a todos los usuarios que tienen pasajes, a las agencias de viajes que tienen tiqueteras, o que les reembolsan o indemnizan, o que les van a dar una garantía de su reserva. Ese es el punto más importante de la decisión porque finalmente Avianca podría decir 'pues yo no me integro y pido los slots' (turnos de salida y aterrizaje en los aeropuertos)... Aquí la pelea de las otras aerolíneas contra la integración era que se quedara Avianca con el monopolio”.

Publicidad

Pero “lo que dice la Aeronáutica Civil es le acepto la integración con la condición del tema de los pasajeros y los tiquetes, pero también que no va a tener los slots que tenía Viva o no la totalidad”, apuntó Reyes.